Шахтар U-19 – Аталанта U-19 – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Шахтар U-19 поступився одноліткам з Аталанти в рамках 6-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар U-19 – Аталанта U-19.

Аталанта захопила ініцітиву ще в першому таймі та вийшла вперед в рахунку завдяки голу Пікколі на 20 хвилині, який без проблем реалізував вихід віч-на-віч з Трубіним. В другому таймі італійський форвард подвоїв перевагу Аталанти, влучно пробивши у дальній кут. "Гірники" відіграли один гол завдяки холоднокровному пенальті у виконанні Бондаренка, проте на більше молодь Шахтаря не спромоглась.

Шахтар U-19 у важкому матчі програв Аталанті U-19 та без перемог завершив виступи у Юнацькій лізі УЄФА

Таким чином, Шахтар U-19 вилетів з юнацької Ліги УЄФА, жодного раху не здобувши перемогу, а Аталанта виграла групу та продовжить виступи в єврокубках навесні.