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Шахтар U-19 – Аталанта U-19 – 1:2 – відео голів та огляд матчу

15:40 779 Читать на русском
Шахтар U-19 – Аталанта U-19 – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Шахтар U-19 – Аталанта U-19 – 1:2 – відео голів та огляд матчу / фото ФК Шахтар

Шахтар U-19 поступився одноліткам з Аталанти в рамках 6-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар U-19 – Аталанта U-19.

62’ Артем Бондаренко
 
Роберто Пікколі 20’
Роберто Пікколі 53’
20’ Роберто Пікколі
53’ Роберто Пікколі
62’ Артем Бондаренко

Аталанта захопила ініцітиву ще в першому таймі та вийшла вперед в рахунку завдяки голу Пікколі на 20 хвилині, який без проблем реалізував вихід віч-на-віч з Трубіним. В другому таймі італійський форвард подвоїв перевагу Аталанти, влучно пробивши у дальній кут. "Гірники" відіграли один гол завдяки холоднокровному пенальті у виконанні Бондаренка, проте на більше молодь Шахтаря не спромоглась.

Шахтар U-19 у важкому матчі програв Аталанті U-19 та без перемог завершив виступи у Юнацькій лізі УЄФА

Таким чином, Шахтар U-19 вилетів з юнацької Ліги УЄФА, жодного раху не здобувши перемогу, а Аталанта виграла групу та продовжить виступи в єврокубках навесні.

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Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
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