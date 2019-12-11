Шахтар U-19 у важкому матчі програв Аталанті U-19 та без перемог завершив виступи у Юнацькій лізі УЄФА

Шахтар U-19 поступився Аталанті U-19 в рамках 6-го туру Юнацької ліги УЄФА. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Поєдинок Шахтар U-19 – Аталанта U-19 розпочався о 12:00. Пряма відеотрансляція матчу була доступна на телеканалі Футбол 1. Текстову онлайн-трансляцію провів "Футбол 24".

В нинішньому розіграші Юнацької ліги УЄФА Шахтар виступає вкрай невдало. Підопічні Фернандо Валенте за 5 матчів набрали всього два очки та закономірно опинилися на останньому місці в групі. "Гірники" ще до звітного поєдинку втратили усі шанси вийти з групи, тому гра проти бергамасків перетворилася лише на шанс гучно грюкнути дверима на прощання. Своєю чергою Аталанта просто фантастично дебютувала у молодіжному варіанті Ліги чемпіонів. Команда Массімо Брамбілли несподівано окупувала першу сходинку квартету С, а щоб гарантувати собі вихід в 1/8 фіналу в обхід плей-офф достатньо було б не програти донеччанам. Шахтар, до речі, залишався єдиною командою в групі, яку "чорно-сині" не змогли обіграти, саме тому варто було очікувати цікавого безкомпромісного матчу.

Зі стартовим свистком жодній із команд не вдалося заволодіти ініціативою. Футболісти Шахтаря більше тримали м'яч, але без особливого загострення. Аталанта намагалася накривати "гірників" високим пресингом, що час від часу давало свої плоди. На 5-й хвилині Роберто Гут отримав можливість завдати удару з-за меж штрафного – м'яч пролетів значно вище воріт.

Згодом бергамаски зуміли притиснути донеччан. Прохід Гіслені вдалося перервати захисникам, пострілу Пікколі забракло влучності, а от після удару все того ж Гіслені у гру довелося вступити Трубіну – кутовий. Замкнути подачу намагався Гут, але пробив не надто акцентовано. На 20-й хвилині Козик під пресингом втратив м'яч, "нерадзуррі" швидко вивели на удар Роберто Пікколі, а той не залишив шансів Трубіну – 0:1.

Після цього Аталанта за інерцією ще кілька хвилин не покидала фінальну третину поля, після чого до справи взялися "гірники". Двічі в центрі уваги опинявся Сікан. Спочатку Данило не зумів скористатися класним закиданням Криськіва, а через дві хвилини Мудрик втік від суперників зоною лівого напівфлангу і викотив м'яч під удар на лінію воротарського – Сікан пробивав без спротиву, але влучив точнісінько в голкіпера. Команди почали відповідати одна одній атакою на атаку: прорив Пікколі зупинив захист "гірників", все той же Сікан пробив готовою – над поперечиною, а після удару Броньї м'яч пролетів над поперечиною.

Завершення першого тайму пройшло в обопільній боротьбі поміж штрафними майданчиками. Щоправда, Аталанта частіше доводила свої атаки до ударів (двічі пробивав Кортіновіс та ще одного разу Пікколі). У Шахтаря найактивнішими були Мудрик та Бондаренко – на 45-й хвилині Антон класно закинув у штрафний суперника, де Михайла всього на мить зумів випередити Гельмі.

Друга половину команди розпочали обережно. Перший момент виник на 50-й, але м'яч після удару Бондаренка прилетів прямо в руки голкіперу гостей. Криськів вирішив вдатися до дриблінгу у власному штрафному, за що його миттєво покарали. Бергамаски перехопили м'яч, а Пікколі оформив дубль. За кілька хвилин з лінії штрафного Гіслені цілив у ближню "дев'ятку", однак Трубін був готовим до такого розвитку подій.

Шахтар відквитав один гол на 61-й хвилині. Мудрик взяв гру на себе, прорвався до штрафного Аталанти, де впав на газон після зіткнення з Околі – арбітр перебував поруч з епізодом і без роздумів вказав на 11-метрову позначку. Виконувати вирок взявся Антон Бондаренко і холоднокровно перекинув м'яч над Гельмі, який завалився у правий кут.

Середина другого тайму видалася напрочуд нудною. Складалося враження, що команди або втомилися, або ж змирилися з проміжним результатом. М'яч більше тримався у гравців Шахтаря, але Аталанта вміло захищалася. Проте на 78-й "гірники" отримали супершанс – Мудрик виконав подачу на лівий край штрафного, Якуба звідти прострілив на ближню стійку, а Козик пробив у дотик – один із захисників в останній момент заблокував цей удар, а кутовий не приніс господарям дивідендів. Схоже, це епізод додав впевненості підопічним Фернандо Валенти. Після цього двічі міг пробивати Сікан, а на 86-й Данило п'ятою віддав передачу на В'юнника у штрафний Аталанти – з ударом Богдана з великими проблемами впорався Гельмі.

Міг стати героєм В'юнник вже і в компенсований час, але цього разу не наважився пробивати самостійно, а віддавав на Сікана, але передачу перехопили. Влаштувати повноцінний штурм наприкінці матчу Шахтарю не вдалося, на кутовий до чужого штрафного навіть прибіг Трубін, але на результат це не вплинуло.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував поразку Шахтаря, який так і відчув смаку перемоги у нинішньому розграші Юнацької ліги УЄФА. Аталанта ж у дебютному сезоні виграла свою групу і продовжить виступи у весняній частині турніру.