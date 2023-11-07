Барселона U-19 розбила однолітків з Шахтаря у поєдинку 4-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Юнацька ліга УЄФА 2023/24

Група H, 4 тур

Шахтар U-19 – Барселона U-19 – 0:3

Голи: Кальдеро, 16, Дані Родрігес, 58, Наварро, 62

Вилучення: Глущенко, 64

Барселона повела в рахунку на 16-й хвилині – Кальдеро в дотик замкнув подачу з лівого флангу на дальню стійку. "Гірники" після цього створили кілька моментів, але голів так і не було до перерви.

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А у другому таймі "блаугранас" добили Шахтар. Дані Родрігес зі своєї половини поля розігнав контратаку, проскочивши захисника та ефектно перекинувши голкіпера. Наварро за 4 хвилини класно перекинув стінку зі штрафного, встановивши остаточний рахунок. Глущенко ще й отримав пряму червону після того, як відверто зарядив по ногах суперника.