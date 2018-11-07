Шахтар розгромно поступився Манчестер Сіті у Юнацькій лізі УЄФА

"Містяни" каменя на камені не залишили від юнацької команди Шахтаря.

Мачестер Сіті у рідних стінах здобув вольову розгромну перемогу над Шахтарем. Відкрити рахунок у матчі вдалось "гірниками". Гол у ворота господарів забив Чех після передачі Мудрика на 18-й хвилині. Команди пішли на перерву з мінімальною перевагою Шахтаря, однак ударів у моментів було більше у англійців.

Динамо U-19 зіграло внічию з Андерлехтом у матчі Юнацької ліги УЄФА

По перерві розпочався справжній жах для "гірників". Спочатку Річардс відзначився на 55-й хвилині, а потім донеччани примудрились пропустити 3 голи за 4 хвилини. Спочатку все той же Річардс оформив дубль, реалізувавши пенальті, а через дві хвилини у ворота Трубіна забили Гарр і Гонсалес, встановивши розгромний рахунок на табло.

Шахтар від такого удару не оговтався і не спромігся забити хоча б один гол у відповідь в другому таймі. Зустріч закінчилась розгромною перемогою Сіті з рахунком 4:1.

Суперники Шатхаря і Манчестер Сіті по квартерту F вже свій матч зіграли. Поєдинок Ліона U-19 і Хоффенхайма U-19 завершився видовищною нічиєю 3:3.

Зазначимо, Шахтар втратив усі шанси на вихід із групи F. Після 4-х турів в активі "гірників" лише одне очко і остання позиція. Натомість Хоффенхайм і Ліон і Манчестер Сіті мають 9, 7 і 4 пункти відповідно.

Нагадаємо, що матч основних команд зіграють сьогодні у Манчестері. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині.

Юнацька ліга УЄФА, 4-й тур

Манчестер Сіті U-19 – Шахтар U-19 – 4:1

Голи: Річардс, 54, 63 (пен.), Гарр, 66, Гонсалес, 67 – Чех, 18