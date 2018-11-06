Динамо U-19 зіграло внічию з Андерлехтом у матчі Юнацької ліги УЄФА

Ліга чемпіонів — 23:57 15
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Наполі та ПСЖ розписали яскраву нічию в Лізі чемпіонів
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Спорт, гламур і авторитет – топ-5 дружин зіркових футболістів Бундесліги, які впливають на їхню кар'єруНімеччина — 22:50 360
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Шевченко підтвердив, що матч Туреччина – Україна відбудеться в АнталіїЗбірна України — 22:26 888
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Црвена Звезда впевнено перемогла Ліверпуль – сенсація дня в Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 21:49 2600
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Ліга чемпіонів: Брюгге розтрощив Монако – 15-матчева безвиграшна серія монегасківЛіга чемпіонів — 21:46 357
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