toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛІ - ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Динамо U-19 зіграло внічию з Андерлехтом у матчі Юнацької ліги УЄФА

23:15 134 Читать на русском
Динамо U-19 зіграло внічию з Андерлехтом у матчі Юнацької ліги УЄФА
Динамо U-19 / соцмережі

Київське Динамо U-19 розписало мирову з однолітками з Андерлехта в матчі плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

У першому матчі фіналу шляху національних чемпіонів Юнацької ліги УЄФА Андерлехт U-19 вдома приймав однолітків з Динамо.

Маліновський відреагував на чутки про перехід в Динамо

У першому таймі бельгійці відкрили рахунок завдяки реалізованному пенальті Сібена Деваеле, але в другій половині зустрічі Вадим Мащенко влучним ударом допоміг киянам відігратись і встановив остаточний рахунок у матчі.

Матч-відповідь відбудеться 28 листопада в Києві.

Юнацька ліга УЄФА. Шлях національних чемпіонів. Фінал, перший матч

Андерлехт U-19 – Динамо U-19 – 1:1

Голи: Деваеле, 27 (пен.) – Мащенко, 70

Юнацька ліга УЄФАПлей-офф переможців

Андерлехт U-19 - Динамо U-19: Вівторок 06 листопада 2018

Андерлехт U-19
Матч завершено
1 : 1
Динамо U-19
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Динамо U-19 Динамо U-19 Юнацька ліга УЄФА 2018/19 Андерлехт U-19 Андерлехт U-19 Андерлехт U-19 - Динамо U-19 Юнацька ліга УЄФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
0
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук