Шахтер разгромно уступил Манчестер Сити в Юношеской лиге УЕФА

"Горожане" камня на камне не оставили от юношеской команды Шахтера.

Мачестер Сити в родных стенах одержал волевую разгромную победу над Шахтером. Открыть счет в матче удалось "горняками". Гол в ворота хозяев забил Чех после передачи Мудрыка на 18-й минуте. Команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом Шахтера, однако ударов в моментов было больше у англичан.

После перерыва начался настоящий кошмар для "горняков". Сначала Ричардс отметился на 55-й минуте, а затем дончане умудрись пропустить 3 гола за 4 минуты. Сначала все тот же Ричардс оформил дубль, реализовав пенальти, а через две минуты в ворота Трубина забили Гарр и Гонсалес, установив разгромный счет на табло.

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Шахтер от такого удара оправиться уже не смог и не забил хотя бы один гол во втором тайме. Встреча закончилась разгромной победой Сити со счетом 4:1.

Соперники Шатхаря и Манчестер Сити по квартерту F уже свой матч сыграли. Поединок Лиона U-19 и Хоффенхайма U-19 завершился зрелищной ничьей 3:3.

Отметим, Шахтер потерял все шансы на выход из группы F. После 4-х туров в активе "горняков" лишь одно очко и последняя позиция. Зато Хоффенхайм и Лион и Манчестер Сити имеют 9, 7 и 4 пункта соответственно.

Напомним, что матч основных команд сыграют сегодня в Манчестере. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часа.

Юношеская лига УЕФА, 4-й тур

Манчестер Сити U-19 - Шахтер U-19 – 4:1

Голы: Ричардс, 54, 63 (пен.), Гарр, 66, Гонсалес, 67 - Чех, 18