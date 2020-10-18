Донецький Шахтар перед поєдинком з мадридським Реалом пройшов планове тестування на COVID-19.

Гравці та персонал "гірників" здали тести на коронавірус перед стартовим матчем з "вершковими" у поточній кампанії Ліги чемпіонів. Як інформує офіційний Twitter клубу, всі результати негативні, включно з тестами 9 футболістів, у яких виявили сумнозвісну хворобу 8 жовтня.

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Відповідно, Шахтар у повному складі зможе приступити до підготовки на матч проти Реала. Тепер до команди приєднаються гравці основи, серед яких Микола Матвієнко, Жуніор Мораєс, Сергій Кривцов. Раніше негативні результати тестів отримали Тарас Степаненко та Андрій Пятов.

Нагадаємо, у клубі був серйозний спалах COVID-19, а тому Луїшу Каштру довелось підключати до тренувань гравців дубля. Поєдинок проти Реала в ЛЧ відбудеться на виїзді 21 жовтня, початок о 19:55.

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