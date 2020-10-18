Донецкий Шахтер перед поединком с мадридским Реалом прошел плановое тестирование на COVID-19.

Игроки и персонал "горняков" сдали тесты на коронавирус перед стартовым матчем со "сливочными" в текущей кампании Лиги чемпионов. Как информирует официальный Twitter клуба, все результаты отрицательные, включая тесты 9 футболистов, у которых обнаружили болезнь 8 октября.

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Соответственно, Шахтер в полном составе сможет приступить к подготовке на матч против Реала. Теперь к команде присоединятся игроки основы, среди которых Николай Матвиенко, Жуниор Мораес, Сергей Кривцов. Ранее отрицательные результаты тестов получили Тарас Степаненко и Андрей Пятов.

Напомним, в команде была серьезная вспышка COVID-19, а Луишу Каштру пришлось подключать к тренировкам игроков дубля. Поединок против Реала в ЛЧ состоится на выезде 21 октября, начало в 19:55.

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