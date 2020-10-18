"Гравцям Шахтаря потрібно бути чоловіками на полі", – Марлос налаштований на Реал, попри кадрову проблему "гірників"
"Ця перемога доводить, що у Шахтаря є сильні футболісти. У нас вибуло 9 гравців. Але матч зі Львовом показав, що у нас є хороша група гравців, хороша молодь. Чудово зіграли.
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Як будемо протистояти Реалу з такими кадровими проблемами? Треба бути чоловіками на полі і показувати хороший футбол", – сказав Марлос для Футбол news.
Нагадаємо, Шахтар завітає до Мадрида на матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала, поєдинок відбудеться 21 жовтня, стартовий свисток пролунає о 21:45.
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