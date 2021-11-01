Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі визначився зі списком гравців, які вирушать до Мадрида на матч групового етапу Ліги чемпіонів.

До заявки "гірників" потрапили 25 гравців, повідомляє офіційний Telegram-канал Шахтаря. Українська команда має лише одну втрату – до Мадрида не полетів Педрінью, який продовжує відновлюватись від пошкодження.

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Голкіпери: Шевченко, Пятов, Трубін.

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар.

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрік, Судаков.

Нападники: Дентінью, Сікан, Фернандо.

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До слова, матч проти Реала відбудеться в середу, 3 листопада, початок о 19:45. Наразі Шахтар є аутсайдером групи D, набравши 1 очко після 3 турів.

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