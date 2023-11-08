Шахтар сенсаційно переміг Барселону, створивши одну з найбільших сенсацій ігрового дня Ліги чемпіонів. Рахунок 1:0 надто скромний – "гірники" мали можливість ховати суперника у контратаках, трохи нагадавши Динамо Лобановського. Тоді кияни скористались своїми шансами на повну, двічі розбивши суперника – 4:0 та 3:0.

Одним з найкращих на полі став Ярослав Ракицький. Виступ 34-річного центрбека цілком міг би зацікавити Сергія Реброва при виборі заявки збірної України на гру з Італією. А Судаков вдруге отримав чудову пресу за гру проти Барселони. Георгія після гри похвалив топінсайдер Фабріціо Романо, а Матвієнко жартома став "продавати" партнера у коментарях, вимагаючи за Судакова 90 млн. Про це і не тільки дивіться у відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

"Ракицький тупо звір": Шахтар опустив Барсу у формі РФ до рівня Динамо – тиск на Реброва, Судаков не перейде в Юве