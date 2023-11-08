Шахтер сенсационно победил Барселону, создав одну из самых больших сенсаций игрового дня Лиги чемпионов. Счет 1:0 слишком скромный – "горняки" имели возможность прятать соперника в контратаках, немного напомнив Динамо Лобановского. Тогда киевляне воспользовались своими шансами на полную, дважды разбив соперника - 4:0 и 3:0.

Одним из лучших на поле стал Ярослав Ракицкий. Выступление 34-летнего центрбека вполне могло бы заинтересовать Сергея Реброва при выборе заявки сборной Украины на игру с Италией. А Судаков во второй раз получил великолепную прессу за игру против Барселоны. Георгия после игры похвалил топ-инсайдер Фабрицио Романо, а Матвиенко в шутку стал "продавать" партнера в комментариях, требуя за Судакова 90 млн. Об этом и не только смотрите в видео на YouTube-канале "Футбол 24".

"Ракицький тупо звір": Шахтар опустив Барсу у формі РФ до рівня Динамо – тиск на Реброва, Судаков не перейде в Юве