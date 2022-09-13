Донецкий Шахтер сыграет с шотландским Селтиком во втором туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. Какой прогноз букмекеров на игру, подскажет Футбол 24.

Матч Шахтер – Селтик состоится в среду, 14 сентября, в 19:45 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Шахтер из-за российского вторжения в Украину вынужден принимать соперников на стадионе Войска Польского в Варшаве.

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Шахтер – Селтик: прогноз на матч Лиги чемпионов

Букмекеры не выделяют явного фаворита поединка, но некоторое предпочтение отдают Селтику. Шахтер хоть и считается номинальным хозяином встречи, реального преимущества домашнего поля не получит.

Авторитетная контора William Hill на победу "горняков" выставила коэффициент 3.1. Тогда как на успех Селтика – 2.2, а на ничью – 3.5. Специалисты Bwin солидарны с коллегами, но немного больше верят в Шахтер – 2.95.

Матч ожидается достаточно результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.7, а на соответствующий тотал меньше – 2. Учитывая котировки букмекеров, наиболее вероятный счет – 1:1.

В составе Шахтера голов больше всего ждут от Траоре. Его гол оценен коэффициентом 2.4, а гол Шведа, который выступал за Селтик, – 3.3. Столько же дают на результативные удары форвардов Селтика Фурухаши и Якумакиса.

Шахтер начал Лигу чемпионов с сенсационной победы над Лейпцигом – Мудрик и Швед устроили разгром. Селтик в стартовом матче проиграл Реалу, однако большую часть матча играл с Мадридом на равных.

"Кельты" в чемпионате Шотландии идут без потерь с разницей голов 25:1, а недавно разбили в дерби Рейнджерс. На выходных Селтик отдыхал – матчи тура перенесли из-за смерти королевы Елизаветы II. Шахтер в субботу вырвал победу над Черноморцем и вышел на второе место УПЛ.

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