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Шахтер – Манчестер Сити: гости прибыли в Харьков на матч Лиги чемпионов

21 октября 23:58 1001 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: гости прибыли в Харьков на матч Лиги чемпионов
Александр Зинченко возвращается на родину / Фото ФК Манчестер Сити

Игроки Манчестер Сити во главе с наставником Хосепом Гвардиолой уже в Украине.

Самолет с игроками, тренерским штабом и персоналом "горожан" уже приземлился в Харькове, сообщает официальный сайт клуба.

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Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола взял на матч 21-го игрока, среди которых есть и украинский легионер Александр Зинченко.

Напомним, поединок 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер V Манчестер Сити состоится во вторник на ОСК Металлист, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Ранее наставник английского клуба завлял, что команда отправится домой в среду после матча.

Манчестер Сити занимает второе место в группе с 3-мя очками, Шахтер занимает третье место (2 очка). Возглавляет группу французский Лион с 4-мя пунктами.

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Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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