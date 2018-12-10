Шахтар – Ліон: вболівальники "гірників" закликали клуб переказати гроші за повернені квитки на благодійність

Зворушливим вчинком відзначились вболівальники Шахтаря напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Ліона.

Сім'я вболівальників "гірників" з Харкова відмовилась від повернення коштів за квитки на матч ЛЧ Шахтар – Ліон, натомість попросила перевести кошти за перепустки на благодійність.

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Донецький клуб оцінив такий вчинок і пообіцяв виконати прохання.

Нагадаємо, проведення поєдинку 6-го туру групового етапу ЛЧ Шахтар – Ліон було заплановане у Харкові, проте через воєнний стан матч перенесли до Києва. Зустріч відбудеться 12 листопада, початок о 22:00.