Шахтар та Колос зустрілись у матчі 25-го туру УПЛ, який відбувся 19 квітня 2025 року. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Шахтарю необхідна була перемога, аби розраховувати на чемпіонство у цьому сезоні. На папері суперник у "гірників" досить простий – Колос точно не є непереможним. Шахтар ледь не повів уже на 4-й хвилині, коли Валерій Бондаренко, перериваючи простріл, ледь не зрізав його у власні ворота.

Марлон та Кевін мали ще моменти, аби вивести "гірників" вперед. Колос почав огризатись: Краснічі замикав відскок на ближній стійці, однак пробив на трибуни. Після цього команди обмінялись пострілами Артема Бондаренка та Ррапая, однак воротарі рятували. Легіонер Колоса ще й ледь не забив після прострілу Третьякова з правого флангу.

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А на 26-й хвилині албанець таки вразив ворота Фесюна. Ррапай отримав м'яч біля лівого кута штрафного та одразу пробив у ближній кут, а воротар Шахтаря не зумів врятувати, – 0:1! А на 37-й хвилині Колос шокував Шахтар вдруге! Вийшло дуже красиво: Велетень прорвався лівим флангом та навісив, а Цуріков елегантно підсік м'яч головою. Арбітри VAR довго переглядали повтори, але все ж не знайшли причин не зараховувати цей гол – 0:2!

Марлон Гомес ще до перерви зумів скоротити відставання Шахтаря. Кевін зробив довгу передачу на дальню стійку, де Егіналдо скинув головою в центр, а Марлон у воротарському зумів пробити "ножицями" – 1:2! Шахтар у другому таймі очікувано більше атакував та навіть забив на 60-й хвилині. Затяжна атака "гірників", Судаков пробив з лінії штрафного, Марлон примудрився не просто заблокувати постріл, але й скинути на Бондаренка, який покотив у кут воріт. Здавалось би, рахунок 2:2, однак VAR взявся переглядати епізод. Виявилось, Гомес частково перебував у офсайді в момент удару Судакова, а тому взяття воріт довелось скасовувати.

Кевін міг врятувати Шахтар від поразки, але не зміг переграти Пахолюка після виходу віч-на-віч (хоча бразильця наздоганяли захисники). А на 84-й хвилині Колос шокував Шахтар втретє: Алефіренко прорвався до штрафного з правого флангу та віддав у центр на вільного Велетня, який легко вразив ворота "гірників". Після цього спалахнула невелика сутичка – Вінісіус Тобіас був не вражений емоційним святкуванням.

Арбітр додав аж 13 хвилин, і Шахтар отримав чудову можливість відігратись: Пахолюк випустив м'яч з рук та збив Траоре, коли намагався його зловити знову. Кевін реалізував 11-метровий – 2:3! Але Колос зловив "гірників" на контратаці, тепер Велетень точним пасом знайшов вільного Болівара в центрі, який забив четвертий м'яч у ворота Фесюна. Спроби Шахтаря на фінальний штурм успіхом не увінчались – поразка 2:4!

Таким чином, Шахтар фактично втратив усі шанси на чемпіонство – відставання від Динамо становить 10 очок. Щоправда, Олександрія досі в перегонах – підопічні Ротаня на другому місці та мають на 6 балів менше за "біло-синіх".

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