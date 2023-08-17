Саудівці мріють, щоб представники національного чемпіонату грали в Лізі чемпіонів. УЄФА таку ідею не підтримує – принаймні, поки що.

У Саудівської Аравії вже є два престижні турніри, де виступають їхні клуби – Кубок арабських чемпіонів та азійська Ліга чемпіонів. Втім, цього саудівцям замало і вони хочуть змагатися ще й в Європі.

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Як повідомляє Calcio e Finanza, Футбольна асоціація Саудівської Аравії розглядає можливість участі клубу з Про-ліги у Лізі чемпіонів УЄФА у сезоні-2024/25. Представники саудівського футболу вигадали варіант, за якого "вайлд кард" у розіграш головного єврокубка отримає переможець національного чемпіонату.

Щойно в пресі з'явилися перші публікації щодо плану Саудівської Аравії, УЄФА негайно відреагував.

"Божевільна вигадка. Серйозні журналісти і ЗМІ питають нас, правда щось чи ні, вони не говорять про такі дурниці. У Лізі чемпіонів, як і в усіх турнірах УЄФА, будуть грати лише європейські клуби, президент Чеферін казав це 100 разів. Слухати і писати правду, здається, непросто, але ми живемо в такому божевіллі. Вірніше, деякі живуть", – цитує колишнього партнера Андрія Шевченка по Мілану Звоніміра Бобана Meczyki.

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