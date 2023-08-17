Саудовцы мечтают, чтобы представители национального чемпионата играли в Лиге чемпионов. УЕФА такую идею не поддерживает – по крайней мере, пока.

У Саудовской Аравии уже есть два престижных турнира, где выступают их клубы – Кубок арабских чемпионов и азиатская Лига чемпионов. Впрочем, этого саудовцам мало и они хотят соревноваться еще и в Европе.

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Как сообщает Calcio e Finanza, Футбольная ассоциация Саудовской Аравии рассматривает возможность участия клуба из Про-лиги в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2024/25. Представители саудовского футбола придумали вариант, при котором "вайлд кард" в розыгрыш главного еврокубка получит победитель национального чемпионата.

Как только в прессе появились первые публикации о плане Саудовской Аравии, УЕФА немедленно отреагировал.

"Безумная выдумка. Серьезные журналисты и СМИ спрашивают нас, правда что-то или нет, они не говорят о таких глупостях. В Лиге чемпионов, как и во всех турнирах УЕФА, будут играть только европейские клубы, президент Чеферин говорил это 100 раз. Слушать и писать правду, кажется, непросто, но мы живем в таком безумии. Вернее, некоторые живут", – цитирует бывшего партнера Андрея Шевченко по Милану Звонимира Бобана Meczyki.

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