Саліхаміджич: Баварія з нетерпінням чекає поїздки у Ліверпуль

Представник Баварії Хасан Саліхаміджич поділився враженнями від жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Нас чекає зустріч з міцним горішком. Зараз Ліверпуль – найбільш "вогняна" команда, вона йде на першому місці в чемпіонаті Англії.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

Вони показують хороший футбол. Команда грає швидко і в силовому стилі. З нетерпінням чекаємо поїздки в Ліверпуль. Саме такі протистояння ви повинні витримувати", – цитує Саліхаміджича офіційний сайт УЄФА.

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