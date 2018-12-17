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Саліхаміджич: Баварія з нетерпінням чекає поїздки у Ліверпуль

14:48 190 Читать на русском
Саліхаміджич: Баварія з нетерпінням чекає поїздки у Ліверпуль
Хасан Саліхаміджич / Фото: ФК Баварія

Представник Баварії Хасан Саліхаміджич поділився враженнями від жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Нас чекає зустріч з міцним горішком. Зараз Ліверпуль – найбільш "вогняна" команда, вона йде на першому місці в чемпіонаті Англії.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

Вони показують хороший футбол. Команда грає швидко і в силовому стилі. З нетерпінням чекаємо поїздки в Ліверпуль. Саме такі протистояння ви повинні витримувати", – цитує Саліхаміджича офіційний сайт УЄФА.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари

Теги
Ліга чемпіонів Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль Хасан Саліхаміджич
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