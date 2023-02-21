Ліверпуль подвоїв рахунок у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала завдяки голу Мохамеда Салаха.

На 14-й хвилині зустрічі команда Юргена Клоппа увімкнула свій фірмовий пресинг і змусила Тібо Куртуа помилитися. Бельгійський воротар не зміг обробити м'яч, побачивши пресингуючого Салаха, і помилився під час передачі.

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Єгипетський форвард "червоних" підхопив м'яч і забив не менш ефектний гол, ніж Дарвін Нуньєс. Таким чином, уже на 15-й хвилині зустрічі на Енфілді Ліверпуль повів із рахунком 2:0.

Ось тільки трохи пізніше, на 21-й хвилині Вінісіус один м'яч відквитав. Станом на 30 хвилину Ліверпуль перемагає Реал із рахунком 2:1.