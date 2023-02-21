Салах скористався грубою помилкою Куртуа – кумедний другий гол Ліверпуля у ворота Реала
22:35 - Читать на русском
Ліверпуль подвоїв рахунок у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала завдяки голу Мохамеда Салаха.
14’ Мохамед Салах
Вінісіус Жуніор 21’
Вінісіус Жуніор 36’
Едер Мілітао 47’
Карім Бензема 56’
Карім Бензема 67’
14’ Мохамед Салах
21’ Вінісіус Жуніор
36’ Вінісіус Жуніор
47’ Едер Мілітао
56’ Карім Бензема
67’ Карім Бензема
На 14-й хвилині зустрічі команда Юргена Клоппа увімкнула свій фірмовий пресинг і змусила Тібо Куртуа помилитися. Бельгійський воротар не зміг обробити м'яч, побачивши пресингуючого Салаха, і помилився під час передачі.
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Єгипетський форвард "червоних" підхопив м'яч і забив не менш ефектний гол, ніж Дарвін Нуньєс. Таким чином, уже на 15-й хвилині зустрічі на Енфілді Ліверпуль повів із рахунком 2:0.
Ось тільки трохи пізніше, на 21-й хвилині Вінісіус один м'яч відквитав. Станом на 30 хвилину Ліверпуль перемагає Реал із рахунком 2:1.
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