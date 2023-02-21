На 14-й минуте встречи команда Юргена Клоппа включила свой фирменный прессинг и заставила Тибо Куртуа ошибиться. Бельгийский вратарь не смог обработать мяч при виде прессингующего Салаха, и ошибся при передаче.

Ливерпуль – Реал: Дарвин шедевральным ударом пяткой открыл счет во встрече

Египетский форвард "красных" подхватил мяч и забил не менее эффектный гол, чем Дарвин Нуньес. Таким образом, уже к 15-й минуте встречи на Энфилде Ливерпуль повёл со счётом 2:0.

Вот только чуть позже, на 21-й минуте Винисиус один мяч отквитал. По состоянию на 30 минуту Ливерпуль побеждает Реал со счётом 2:1.