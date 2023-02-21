Салах воспользовался грубой ошибкой Куртуа – смешной второй гол Ливерпуля в ворота Реала
21 февраля 22:35 - Читати українською
Ливерпуль удвоил счёт в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала благодаря голу Мохамеда Салаха.
завершено
14’ Мохамед Салах
Винисиус Жуниор 21’
Винисиус Жуниор 36’
Эдер Милитао 47’
Карим Бензема 56’
Карим Бензема 67’
14’ Мохамед Салах
21’ Винисиус Жуниор
36’ Винисиус Жуниор
47’ Эдер Милитао
56’ Карим Бензема
67’ Карим Бензема
На 14-й минуте встречи команда Юргена Клоппа включила свой фирменный прессинг и заставила Тибо Куртуа ошибиться. Бельгийский вратарь не смог обработать мяч при виде прессингующего Салаха, и ошибся при передаче.
Ливерпуль – Реал: Дарвин шедевральным ударом пяткой открыл счет во встрече
Египетский форвард "красных" подхватил мяч и забил не менее эффектный гол, чем Дарвин Нуньес. Таким образом, уже к 15-й минуте встречи на Энфилде Ливерпуль повёл со счётом 2:0.
Вот только чуть позже, на 21-й минуте Винисиус один мяч отквитал. По состоянию на 30 минуту Ливерпуль побеждает Реал со счётом 2:1.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter