Ліверпуль – Реал: Дарвін шедевральним ударом п'яткою відкрив рахунок у зустрічі
22:17 - Читать на русском
Ліверпуль повів у рахунку в дебюті поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала завдяки голу Дарвіна Нуньєса.
14’ Мохамед Салах
Вінісіус Жуніор 21’
Вінісіус Жуніор 36’
Едер Мілітао 47’
Карім Бензема 56’
Карім Бензема 67’
14’ Мохамед Салах
21’ Вінісіус Жуніор
36’ Вінісіус Жуніор
47’ Едер Мілітао
56’ Карім Бензема
67’ Карім Бензема
Вже на 4 хвилині зустрічі мерсисайдці вийшли вперед завдяки красивому голу Дарвіна Нуньєса.
Ліверпуль – Реал: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Атаку розпочав Салах, який почав зміщення з правого флангу в штрафний та помітив уругвайця за спинами захисників. Мохамед віддав передачу, а Нуньєс зіграв на випередження та п'яткою переправив м'яч у ближній кут, пошивши у дурні Куртуа.
Додамо, що це лише перший поєдинок між командами – матч-відповідь відбудеться 15 березня.
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