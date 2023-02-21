Ліверпуль повів у рахунку в дебюті поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала завдяки голу Дарвіна Нуньєса.

Вже на 4 хвилині зустрічі мерсисайдці вийшли вперед завдяки красивому голу Дарвіна Нуньєса.

Ліверпуль – Реал: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Атаку розпочав Салах, який почав зміщення з правого флангу в штрафний та помітив уругвайця за спинами захисників. Мохамед віддав передачу, а Нуньєс зіграв на випередження та п'яткою переправив м'яч у ближній кут, пошивши у дурні Куртуа.

Додамо, що це лише перший поєдинок між командами – матч-відповідь відбудеться 15 березня.