"У мене навіть немає прізвища для того, щоб я сказав: "Ось цей тренер може бути". Не знаю. Тут потрібно знайти професіонала, який буде жити цим футболом і збірною вдень і вночі. Ось такого треба вибрати. Чесно кажучи, я б не хотів іноземця. У нас є люди, які грали. Чи візьмуться вони? Не знаю.

Шовковський зворушливо попрощався зі збірною України вслід за Шевченком

У Шевченка були помічники, які йому підказували. Він їм довіряв. Вони пройшли італійський чемпіонат і збірну Італії, підказували, а Шевченко слухав їх. Тут необхідно обрати тренера, а він, у свою чергу, має підібрати помічників. Які вони будуть? Ми не знаємо", – поділився Сабо в коментарі Футбол News.

Нагадаємо, 1 серпня Андрій Шевченко заявив про відхід з посади головного тренера збірної України. Пізніше його помічник, Андреа Малдера, також попрощався із "синьо-жовтими". 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною