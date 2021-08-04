Сабо висловив єдине побажання до майбутнього тренера збірної України
Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився думками щодо наступника Андрія Шевченка біля керма національної команди.
"У мене навіть немає прізвища для того, щоб я сказав: "Ось цей тренер може бути". Не знаю. Тут потрібно знайти професіонала, який буде жити цим футболом і збірною вдень і вночі. Ось такого треба вибрати. Чесно кажучи, я б не хотів іноземця. У нас є люди, які грали. Чи візьмуться вони? Не знаю.
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У Шевченка були помічники, які йому підказували. Він їм довіряв. Вони пройшли італійський чемпіонат і збірну Італії, підказували, а Шевченко слухав їх. Тут необхідно обрати тренера, а він, у свою чергу, має підібрати помічників. Які вони будуть? Ми не знаємо", – поділився Сабо в коментарі Футбол News.
Нагадаємо, 1 серпня Андрій Шевченко заявив про відхід з посади головного тренера збірної України. Пізніше його помічник, Андреа Малдера, також попрощався із "синьо-жовтими". 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України.
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