"У меня даже нет фамилии для того, чтобы я сказал: "Вот этот тренер может быть". Не знаю. Здесь нужно найти профессионала, который будет жить этим футболом и сборной днем и ночью. Вот такого надо выбрать. Честно говоря, я бы не хотел иностранца. У нас есть люди, которые играли. Возьмутся ли они? Не знаю.

Шовковский трогательно попрощался со сборной Украины вслед за Шевченко

У Шевченко были помощники, которые ему подсказывали. Он им доверял. Они прошли итальянский чемпионат и сборную Италии, подсказывали, а Шевченко слушал их. Здесь необходимо выбрать тренера, а он, в свою очередь, должен подобрать помощников. Какие они будут? Мы не знаем", – поделился Сабо в комментарии Футбол News.

Напомним, 1 августа Андрей Шевченко заявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины. Позже его помощник, Андреа Малдера, также попрощался с "сине-желтыми". 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерского штаба сборной Украины.

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