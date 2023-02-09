Рух – Інтер – 1:1, пенальті 4:3 – відеоогляд матчу Юнацької ліги УЄФА
Молодіжна команда Руху пройшла Інтер в плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
Юнацька ліга УЄФА, плей-офф
Рух U-19 – Інтер U-19 – 1:1, пенальті – 4:3
Голи: Панченко, 30 – Еспозіто, 52
Підопічні Віталія Пономарьова солідно виглядали на фоні іменитішого суперника і заслужено забили в середині першого тайму. Панченко скористався помилкою капітана суперника та вразив ворота.
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Інтер почав тиснути по перерві й забив. Влучним ударом після вкидання ауту відзначився Еспозіто. Команди ще мали моменти, але реалізація підводила. Матч перейшов у серію пенальті, де сильнішими були українці! Суперника в 1/8 фіналу Юнацької ЛЧ Рух отримає 13 лютого.