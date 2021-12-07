Манчестер Сити отправился в гости к немцам в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на футбол 24.

Матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити стартует в 19.45 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.

Александр Зинченко выходит с первых минут. В предыдущем матче Лиги чемпионов украинец получил шанс в полузащите и провалился, а сегодня возвращается на левый фланг обороны. Манчестер Сити уже гарантировал себе первое место в группе, а РБ Лейпциг борется за Лигу Европы.

Стартовые составы команд

РБ Лейпциг: Гулачи – Мукиеле, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо – Кампль, Лаймер – Нкунку, Собослай, Форсберг – Силва.

Запасные: Мартинес, Симакан, Адамс, Бробби, Мориба, Бонна, Хенрикс.

Манчестер Сити: Стеффен – Уокер, Стоунз, Аке, Зинченко – Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган – Марез, Грилиш, Фоден.

Запасные: Эдерсон, Карсон, Диаш, Стерлинг, Иган-Райли, Палмер, МакАти, Лавиа, Уилсон-Эсбранд.

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