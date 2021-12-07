Манчестер Сіті поїхав у гості до німців в останньому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на футбол 24.

Матч РБ Лейпциг – Манчестер Сіті стартує о 19:45 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на MEGOGO.

Олександр Зінченко виходить з перших хвилин. У попередньому матчі Ліги чемпіонів українець отримав шанс у півзахисті та провалився, а сьогодні повертається на лівий фланг оборони. Манчестер Сіті вже гарантував собі перше місце групи, а РБ Лейпциг бореться за Лігу Європи.

Стартові склади команд

РБ Лейпциг: Гулачі – Мукієле, Клостерманн, Гвардіол, Анхеліньо – Кампль, Лаймер – Нкунку, Собослай, Форсберг – Сілва.

Запасні: Мартінес, Сімакан, Адамс, Броббі, Моріба, Бонна, Хенрікс.

Манчестер Сіті: Стеффен – Вокер, Стоунз, Аке, Зінченко – Де Брюйне, Фернандінью, Гюндоган – Марез, Гріліш, Фоден.

Запасні: Едерсон, Карсон, Діаш, Стерлінг, Іган-Райлі, Палмер, МакАті, Лавіа, Вілсон-Есбранд.

Зінченко разом з Гвардіолою прийшов на прес-конференцію перед матчем ЛЧ – українець розповів про свою особливу роль