Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил награду за свое выступление в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Команду лучших по итогам второго полуфинала Лиги чемпионов образовали исключительно игроки Челси и Манчестер Сити – по 6 и 5 представителей соответственно.

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Оборона в большинстве образована из игроков "горожан" – компанию Зинченко, Диашу и Уокеру составил Рюдигер. Отметим, что украинец получил оценку 7,4, а лучший балл получил Марез – 9,7.

Напомним, Манчестер Сити уверенно обыграл ПСЖ и получил первую путевку в финал Лиги чемпионов. Соперником "горожан" станет Челси, решающая встреча состоится 29 мая, начало в 22:00.

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