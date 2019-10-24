Жоржінью схопив Батшуаї за геніталії, святкуючи гол бельгійця – курйоз дня

Півзахисник лондонського Челсі Жоржінью доволі незвичним способом відсвяткував гол Міши Батшуаї у матчі проти амстердамського Аякса в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Італійський центрхав підбіг відсвяткувати гол нападника та схопив того за геніталії.

Гол джокера Батшуаї у відеоогляді поєдинку Аякс – Челсі

Сам Батшуаї після матчу виклав відео епізоду в своєму твіттері, підписавши ролик єдиним словом "Чому?", а також додав кілька смайликів. Допис зібрав сотні коментарів. Зокрема, один із користувачів відзначив, що "Жоржінью продемонстрував свій контроль м'яча" (гра слів; ball англійською означає "м'яч", а balls – "яйця" – Футбол 24).

До слова, гол Міши Батшуаї став єдиним у матчі. Перемога над Аяксом дозволила Челсі порівнятися із амстердамцями за кількістю очок (по 6).

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