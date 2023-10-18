Женская Лига чемпионов-2023/24: определились все участники группового этапа
Главный турнир среди женщин в европейском футболе подошел к основной стадии розыгрыша.
В групповой раунд женской Лиги чемпионов вышли 16 команд. 4 получили места напрямую, а еще 12 прошли квалификацию. Представители Украины – Ворскла и Кривбасс – не преодолели отбор. Арсенал также не смог пробиться в группу, а МЮ вылетел от ПСЖ.
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Участники группового раунда ЛЧ-2023/24:
Первая корзина
Барселона
Лион
Бавария
Челси
Вторая корзина
ПСЖ
Славия Прага
Реал
Русенгорд
Третья корзина
Санкт-Пельтен
Бенфика
Хеккен
Рома
Четвертая корзина
Аякс
Париж
Айнтрахт
Бронн
Жеребьевка состоится 20 октября. Групповой раунд состоит из шести туров. Матчи будут сыграны в ноябре, декабре и январе. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.