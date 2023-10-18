В групповой раунд женской Лиги чемпионов вышли 16 команд. 4 получили места напрямую, а еще 12 прошли квалификацию. Представители Украины – Ворскла и Кривбасс – не преодолели отбор. Арсенал также не смог пробиться в группу, а МЮ вылетел от ПСЖ.

Ворскла вылетела из женской Лиги чемпионов – второе разгромное поражение от Ромы, "дубль" из автоголов

Участники группового раунда ЛЧ-2023/24:

Первая корзина

Барселона

Лион

Бавария

Челси

Вторая корзина

ПСЖ

Славия Прага

Реал

Русенгорд

Третья корзина

Санкт-Пельтен

Бенфика

Хеккен

Рома

Четвертая корзина

Аякс

Париж

Айнтрахт

Бронн

Жеребьевка состоится 20 октября. Групповой раунд состоит из шести туров. Матчи будут сыграны в ноябре, декабре и январе. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.