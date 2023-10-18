У груповий раунд жіночої Ліги чемпіонів вийшли 16 команд. 4 отримали місця напряму, а ще 12 пройшли кваліфікацію. Представники України – Ворскла та Кривбас – не подолали відбір. Арсенал також не зумів пробитися в групу, а МЮ вилетів від ПСЖ.

Ворскла вилетіла з жіночої Ліги чемпіонів – друга розгромна поразка від Роми, "дубль" з автоголів

Учасники групового раунду ЛЧ-2023/24:

Перший кошик

Барселона

Ліон

Баварія

Челсі

Другий кошик

ПСЖ

Славія Прага

Реал

Русенгорд

Третій кошик

Санкт-Пьольтен

Бенфіка

Геккен

Рома

Четвертий кошик

Аякс

Париж

Айнтрахт

Бранн

Жеребкування відбудеться 20 жовтня. Груповий раунд складається з шести турів. Матчі будуть зіграні в листопаді, грудні та січні. У плей-офф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.