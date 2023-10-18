Жіноча Ліга чемпіонів-2023/24: визначилися всі учасники групового етапу
Головний турнір серед жінок у європейському футболі підійшов до основної стадії розіграшу.
У груповий раунд жіночої Ліги чемпіонів вийшли 16 команд. 4 отримали місця напряму, а ще 12 пройшли кваліфікацію. Представники України – Ворскла та Кривбас – не подолали відбір. Арсенал також не зумів пробитися в групу, а МЮ вилетів від ПСЖ.
Ворскла вилетіла з жіночої Ліги чемпіонів – друга розгромна поразка від Роми, "дубль" з автоголів
Учасники групового раунду ЛЧ-2023/24:
Перший кошик
Барселона
Ліон
Баварія
Челсі
Другий кошик
ПСЖ
Славія Прага
Реал
Русенгорд
Третій кошик
Санкт-Пьольтен
Бенфіка
Геккен
Рома
Четвертий кошик
Аякс
Париж
Айнтрахт
Бранн
Жеребкування відбудеться 20 жовтня. Груповий раунд складається з шести турів. Матчі будуть зіграні в листопаді, грудні та січні. У плей-офф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.