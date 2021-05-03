Разгромной победой над московским Локомотивом (6:1) питерский Зенит гарантировал себе чемпионский титул за два тура до конца российской Премьер-лиги сезона 2020/21.

"Сине-бело-голубые" сняли все вопросы относительно победителя поединка со столичными гостями уже в первом тайме.

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Голами до перерыва отличились Артем Дзюба и Сердар Азмун (дважды). Во второй половине последний сумел оофорит хет-трик, а тот же Дзюба забил еще один мяч. Завершил избиение "железнодорожников" экс-нападающий Барселоны Малком. За Локо голом престижа отметился Франсуа Камано.

Это чемпионство стало для Зенита 7-м в истории чемпионатов России и третьим завоеванным подряд. Титул обеспечил питерцам место на групповом этапе ЛЧ 2021/22. Ранее путевки туда завоевали мадридские Атлетико и Реал, Барселона, Севилья, английский Манчестер Сити, мюнхенская Бавария, киевское Динамо, миланский Интер и Аякс.

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