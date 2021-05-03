Розгромною перемогою над московським Локомотивом (6:1) пітерський Зеніт гарантував собі чемпіонський титул за два тури до кінця російської Прем'єр-ліги сезону 2020/21.

"Синьо-біло-блакитні" зняли всі запитання щодо переможця двобою зі столичними гостями вже в першому таймі.

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Голами до перерви відзначилися Артем Дзюба та Сердар Азмун (двічі). У другій половині останній зумів офорити хет-трик, а той же Дзюба забив ще один м'яч. Завершив побиття "залізничників" екс-нападник Барселони Малком. За Локо голом престижу відзначився Франсуа Камано.

Це чемпіонство стало для Зеніта 7-м в історії чемпіонатів Росії та третім завойованим поспіль. Титул забезпечив пітерцям місце на груповому етапі ЛЧ 2021/22. Раніше путівки туди здобули мадридські Атлетіко та Реал, Барселона, Севілья, англійський Манчестер Сіті, мюнхенська Баварія, київське Динамо, міланський Інтер і Аякс.

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