Поєдинок 6-го туру ЛЧ між Зенітом та Челсі стане для російського гранда пам'ятним, але зі знаком мінус.

"Синьо-біло-блакитні" виймали м'яч зі своїх воріт вже в самому дебюті зустрічі. Забив у Санкт-Петербурзі Тімо Вернер вже на 1 хвилині 22 секунди.

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Як повідомляє OptaIvan, це був найшвидший пропущений гол Зеніта в історії за час виступів у Лізі чемпіонів. Раніше рекорд був встановлений Іско, який у 2012 році у футболці Малаги забив на 2:43. Натомість для Челсі є нинішній м'яч став найшвидшим в історії ЛЧ.

До слова, поєдинок 6-го туру Ліги чемпіонів проти лондонців є для Зеніта ювілейним у єврокубках – 200-м.

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Відео гола Вернера: