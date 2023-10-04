В среду, 4 октября, Милану предстоит сыграть выездной матч с дортмундской Боруссией в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стефано Пиоли готовил свою команду, включая на последней тренировке запись пения немецких фанатов.

Милан тренировался перед игрой с Боруссией под запись пения немецких фанатов

"Эта идея родилась после просмотра домашних матчей Боруссии. Я думал об атмосфере на этом стадионе и о том, как нам лучше к ней привыкнуть. Скорее всего, в такой атмосфере мои игроки даже не услышат мой голос. Завтра нас ждёт атмосфера, похожая на атмосферу Энфилд Роуд в Ливерпуле.

Хочу, чтобы мои подопечные как можно лучше подготовились к этой игре. Мы знаем, что Боруссия не проигрывала дома в Лиге чемпионов с ноября 2021 года, и приложим все усилия для победы. Она нам нужна, ведь мы не смогли добыть её в первом матче с Ньюкаслом.

Боруссия играет в атакующий футбол, у неё в атаке всегда находятся пять игроков. Они неидеальны, но это уже будет зависеть от нас – сумеем ли мы этим воспользоваться. Нам следует играть компактно и умно, делать правильный выбор", – приводит слова Пиоли Sempre Milan.

Принципиальные выезды Трубина и Анчелотти, первое дерби шейхов, классика для Гвардиолы: топ-5 матчей Лиги чемпионов