У середу, 4 жовтня, Мілану належить зіграти виїзний матч із дортмундською Борусією в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Стефано Піолі готував свою команду, включаючи на останньому тренуванні запис співу німецьких фанатів.

Мілан тренувався перед грою з Борусією під запис співу німецьких фанатів

"Ця ідея народилася після перегляду домашніх матчів Борусії. Я думав про атмосферу на цьому стадіоні і про те, як нам краще до неї звикнути. Найімовірніше, в такій атмосфері мої гравці навіть не почують мій голос. Завтра на нас чекає атмосфера, схожа на атмосферу Енфілд Роуд у Ліверпулі.

Хочу, щоб мої підопічні якомога краще підготувалися до цієї гри. Ми знаємо, що Борусія не програвала вдома в Лізі чемпіонів із листопада 2021 року, і докладемо всіх зусиль для перемоги. Вона нам потрібна, адже ми не змогли здобути її в першому матчі з Ньюкаслом.

Борусія грає в атакувальний футбол, у неї в атаці завжди перебувають п'ять гравців. Вони неідеальні, але це вже залежатиме від нас – чи зуміємо ми цим скористатися. Нам слід грати компактно і розумно, робити правильний вибір", – наводить слова Піолі Sempre Milan.

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