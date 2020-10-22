"Положительные эмоции. Поймал себя на мысли, что этот матч ложиться в канву встречи Динамо с Ювентусом. Что не получилось у Динамо – четкая игра в обороне, разящие контратаки. Это хорошо получилось у Шахтера.

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"Горняки" играли очень узко четверкой защитников плюс опускались Тете и Соломон. Также была насыщена игроками Шахтера опорная зона. Команда славится даже в чемпионате Украины тем, что после перехватов идут поразительные контратаки. В таких матчах нужно элемент везения, наглости. В этом плане Корниенко молодец в ситуации с первым голом.

У Шахтера были качественные контратаки, качественная игра Тете и Марлоса плюс элемент везения был в пользу "горняков". Модель игры Реала сыграла в пользу Шахтера. У "горняков" была очень узкая четверка защитников, такое редко можно увидеть.

Эта игра показала потенциал Шахтера, что команда может подстраиваться под соперника. Но потеря ведущих футболистов не могла не сказаться на модели игры горняков. Эта модель сработала. Выход из группы вполне реален для этого Шахтера", – поделился Дулуб в комментарии YouTube-каналу Трибуна.

Напомним, Шахтер на выезде победил Реал (3:2) без восьми игроков стартового состава, переболевших COVID-19.

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