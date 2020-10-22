"Позитивні емоції. Зловив себе на думці, що цей матч лягати в канву зустрічі Динамо з Ювентусом. Що не вийшло у Динамо – чітка гра в обороні, разючі контратаки. Це добре вийшло у Шахтаря.

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"Гірники" грали дуже вузько четвіркою захисників плюс опускалися Тете і Соломон. Також була насичена гравцями Шахтаря опорна зона. Команда славиться навіть в чемпіонаті України тим, що після перехоплень йдуть разючі контратаки. У таких матчах потрібен елемент везіння, нахабства. В цьому плані Корнієнко молодець в ситуації з першим голом.

У Шахтаря були якісні контратаки, якісна гра Тете і Марлоса плюс елемент везіння був на користь "гірників". Модель гри Реала зіграла на користь Шахтаря. У "гірників" була дуже вузька четвірка захисників, таке рідко можна побачити.

Ця гра показала потенціал Шахтаря, що команда може підлаштовуватися під суперника. Але втрата провідних футболістів не могла не позначитися на моделі гри гірників. Ця модель спрацювала. Вихід з групи цілком реальний для цього Шахтаря", – поділився Дулуб у коментарі YouTube-каналу Трибуна.

Нагадаємо, Шахтар на виїзді переміг Реал (3:2) без восьми гравців стартового складу, які перехворіли на COVID-19.

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