"Будет максимальное количество матчей, которое можно показать в день. Отдельные матчи будут в 4К. Какие именно – будет известно позже. Посмотреть можно будет любой матч.

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Также любой можно будет посмотреть в телеархиве. Понятно, прямом эфире будут матчи Динамо и Шахтера – наших команд. Это даже не обсуждается.

Будет много матчей, соответственно у нас будет много комментаторов. Будет кто-то привлекаться. Кто именно – пока трудно сказать. Будем набирать сильнейших. Возможно, Игорь Цыганык. Витя Вацко сейчас не комментирует. Роберто Моралес. Я бы в такой компании поработал. Есть возможность собрать сильный состав, но это вопрос менеджерский", – пояснил комментатор MEGOGO Владимир Кобельков в комментарии Tribuna.

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