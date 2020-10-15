Лигу чемпионов и Лигу Европы 2020/21 в Украине покажут два транслятора – появился новый вариант
Украинские зрители будут иметь больше возможностей смотреть матчи текущего сезона еврокубков. MEGOGO составит конкуренцию телеканалам "Футбол".
Volia договорилась о сотрудничестве с MEGOGO по показу матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, информирует Broadcast. Зрители получат уникальную возможность смотреть отдельные матчи в качестве 4К, будет предусмотрена и функция записи. Спортивный контент доступен в подписке "ТВ и Кино: Оптимальная" (97 грн), а также в пакетах интерактивного, мобильного и Smart телевидения от Volia.
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Вторым отечественным владельцем прав на показ еврокубков остается Медиа Группа Украина. Это означает, что матчи ЛЧ и ЛЕ будут транслироваться и на телеканалах "Футбол". Сезон 2020/21 станет последним по действующему трехлетнему контракту компании.
Напомним, на групповом этапе еврокубков Украину будут представлять три клуба – Динамо и Шахтер попробуют свои силы в Лиге чемпионов, а Заря в Лиге Европы.
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