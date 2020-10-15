Volia договорилась о сотрудничестве с MEGOGO по показу матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, информирует Broadcast. Зрители получат уникальную возможность смотреть отдельные матчи в качестве 4К, будет предусмотрена и функция записи. Спортивный контент доступен в подписке "ТВ и Кино: Оптимальная" (97 грн), а также в пакетах интерактивного, мобильного и Smart телевидения от Volia.

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Вторым отечественным владельцем прав на показ еврокубков остается Медиа Группа Украина. Это означает, что матчи ЛЧ и ЛЕ будут транслироваться и на телеканалах "Футбол". Сезон 2020/21 станет последним по действующему трехлетнему контракту компании.

Напомним, на групповом этапе еврокубков Украину будут представлять три клуба – Динамо и Шахтер попробуют свои силы в Лиге чемпионов, а Заря в Лиге Европы.

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