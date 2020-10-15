"Буде максимальна кількість матчів, яку можна показати за день. Окремі матчі будуть в 4К. Які саме – буде відомо пізніше. Подивитися можна буде будь-який матч.

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Також будь-який можна буде переглянути в телеархіві. Зрозуміло, що в прямому ефірі будуть матчі Динамо і Шахтаря – наших команд. Це навіть не обговорюється.

Буде багато матчів, відповідно у нас буде багато коментаторів. Буде хтось залучатися. Хто саме – поки важко сказати. Набиратимуть найсильніших. Можливо, Ігор Циганик. Вітя Вацко зараз не коментує. Роберто Моралес. Я б в такій компанії попрацював. Є можливість зібрати сильний склад, але це питання менеджерське", – пояснив коментатор MEGOGO Володимир Кобельков у коментарі Tribuna.

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