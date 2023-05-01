Жіноча Ліга чемпіонів. Півфінал, матч-відповідь

Арсенал – Вольфсбург – 2:3 (за сумою двох матчів – 4:5)

Голи: Блакстеніус, 11, Бітті, 75, – Рурд, 42, Попп, 58

Зустріч між командами в Німеччині завершився внічию з рахунком 2:2. Обидві не втратили шанс здобути путівку у фінал, де на свого суперника вже чекала Барселона.

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Перший тайм розпочався зі швидкого гола господарок поля. Вже на 11 хвилині відзначилась Блакстеніус. Володіння було майже рівним, але Вольфсбург частіше завдавав ударів по воротах Арсенала. Врешті-решт старання гостей призвели до забитого м'яча під кінець першої половини гри.

По перерві Попп вивела свою команду вперед, забивши на 58 хвилині. "Каноніри" вирівняли гру у другому таймі. Після пропущеного гола Арсенал оборонявся більш надійно, а атаки стали гострішими. Юнас Ейдевалль провів кілька замін, які добре вплинули на гру його підопічних. На 75 хвилині Бітті зрівняла рахунок. До завершення другого тайму цифри на табло не змінилися. Команди перевели зустріч в овер-тайм.

У доданий час у Вольфсбурга було кілька гарних моментів, щоб вийти вперед, але футболістки погано розпорядилися своїми можливостями. При позиційній грі в Арсенала мало що виходило, частіше вони намагалися знайти своїх атакувальних гравців довгими передачами. Але це не принесло користі. Натомість Вольфсбург насів на ворота суперника. Метушня у штрафному майданчику "канонірів" дозволила Бремер забити на 119 хвилині та вивести "вовчиць" уперед. До кінця зустрічі рахунок не змінився.

Таким чином, німецька команда зіграє у фіналі проти Барселони. Нагадаємо, що матч відбудеться 3 червня в Ейндховені.