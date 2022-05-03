Вильярреал в рамках 1/2 финала ЛЧ принимает Ливерпуль. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между Вильярреалом и Ливерпулем стартует в 22:00 по киевскому времени. Трансляция поединка доступна по ссылке и в этой новости. Первая встреча завершилась уверенной победой мерсисайдцев со счётом 2:0.

Прямую видеотрансляцию матча Вильярреал – Ливерпуль смотрите по этой ссылке

Стартовые составы

Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян – Ло Чельсо, Парехо, Капу, Коклен – Жерар Морено, Див

Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Алькасер, Иборра, Чуквуэзе, Тригерос, Пенья, Манди, Гомес, Педраса, Орье

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Кейта, Фабинью, Алькантара – Салах, Мане, Жота

Запасные: Келлехер, Милнер, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлейн, Джонс, Минамино, Цимикас, Диас, Ориджи, Матип, Эллиот

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