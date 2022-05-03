Вільяреал – Ліверпуль: стартові склади і пряма відеотрансляція матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів
Вільяреал в рамках 1/2 фіналу ЛЧ приймає Ліверпуль. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між Вільяреалом та Ліверпулем стартує о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку доступна за посиланням та в цій новині. Перша зустріч завершилась впевненою перемогою мерсисайдців з рахунком 2:0.
Пряму відеотрансляцію матчу Вільяреал – Ліверпуль дивіться за цим посиланням
Стартові склади
Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян – Ло Чельсо, Парехо, Капу, Коклен – Жерар Морено, Діа
Запасні: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Алькасер, Іборра, Чуквуезе, Трігерос, Пенья, Манді, Гомес, Педраса, Ор'є
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Кейта, Фабінью, Алькантара – Салах, Мане, Жота
Запасні: Келлехер, Мілнер, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлейн, Джонс, Мінаміно, Цімікас, Діас, Оріджі, Матіп, Елліот
Вільяреал – Ліверпуль: пряма відеотрансляція півфіналу ЛЧ
Вільяреал – Ліверпуль: анонс матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів