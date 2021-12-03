"Будет не легко, а очень тяжело, потому что команда высокого уровня. У них достаточно много бразильцев, в шутку говорю, что это почти сборная Бразилии. Будет ли Шахтер точить зуб на Шериф за поражение в сентябре? Конечно, будет точить.

Я думаю, они сейчас выйдут собраны, они тоже захотят доказать, что они – Шахтер Донецк, клуб, представляющий Украину. Они набрали довольно мало очков в копилку, что меня тоже очень не радует. Я очень расстроен, что Динамо, Шахтер и Заря крайне мало в этом году взяли очков", – цитирует Вернидуба Мoldfootball .

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Отметим, что Шериф уже гарантировал себе плей-офф Лиги Европы, а подопечные Роберто Де Дзерби остались без еврокубковой весны. Очная встреча команд состоится 7 декабря на НСК Олимпийском.