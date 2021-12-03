Вернидуб перед матчем Ліги чемпіонів розповів, як жартома називає Шахтар
Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб вже налаштовується на двобій останнього туру групового етапу ЛЧ проти донецького Шахтаря.
"Буде не легко, а дуже важко, бо команда високого рівня. У них досить багато бразильців, жартома кажу, що це майже збірна Бразилії. Чи Шахтар точитиме зуб на Шериф за поразку у вересні? Звичайно, точитиме.
Я думаю, вони зараз вийдуть зібрані, вони також захочуть довести, що вони – Шахтар Донецьк, клуб, який представляє Україну. Вони набрали досить мало очок у скарбничку, що мене теж дуже не тішить. Я дуже засмучений, що Динамо, Шахтар і Зоря вкрай мало цього року взяли очок", – цитує Вернидуба Мoldfootball.
Зауважимо, Шериф вже гарантував собі плей-офф Ліги Європи, а підопічні Роберто Де Дзербі залишились без єврокубкової весни. Очна зустріч команд відбудеться 7 грудня на НСК Олімпійський.
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