"Буде не легко, а дуже важко, бо команда високого рівня. У них досить багато бразильців, жартома кажу, що це майже збірна Бразилії. Чи Шахтар точитиме зуб на Шериф за поразку у вересні? Звичайно, точитиме.

Я думаю, вони зараз вийдуть зібрані, вони також захочуть довести, що вони – Шахтар Донецьк, клуб, який представляє Україну. Вони набрали досить мало очок у скарбничку, що мене теж дуже не тішить. Я дуже засмучений, що Динамо, Шахтар і Зоря вкрай мало цього року взяли очок", – цитує Вернидуба Мoldfootball.

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Зауважимо, Шериф вже гарантував собі плей-офф Ліги Європи, а підопічні Роберто Де Дзербі залишились без єврокубкової весни. Очна зустріч команд відбудеться 7 грудня на НСК Олімпійський.

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