"Могу сказать одно. Сегодня я видел на поле действительно команду, о которой можно мечтать. Я говорю о команде Шериф. Все ребята выглядели очень мощно. Фантастическая игра в исполнении обеих команд! Я рад, что мы победили. Но нужно быстрее о ней забывать и готовиться к ответной игре в Загребе 25 августа. Уже тогда можно будет говорить о чем-то. Сейчас мы сделали только один шаг. Нужно довести дело до конца.

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Я полностью доволен работой своих ребят. Они оставили на поле все. Да, были еще моменты для голов, но это футбол. Ребята были сконцентрированы до конца – как в обороне, так и в выходах вперед. Команда выполнила ту работу, которую должна была выполнить. Честь и хвала моим ребятам", – заявил Вернидуб на пресс-конференции.

Добавим, что Шериф может стать первым представителем Молдовы, который будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

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