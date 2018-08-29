Вербіч: Аякс виявився сильнішим і заслужено пройшов в груповий етап Ліги чемпіонів

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч поділився враженнями після поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса (0:0).

"Перед грою ми знали, що нам потрібно забити два м'ячі, тому перші 5-10 хвилин намагалися атакувати. Контролювали м'яч і за цей час створили пару хороших моментів, виконали кілька стандартів. Але Аякс дуже швидко взяв гру під свій контроль, у них з'явилися можливості для взяття воріт, словом, ми сьогодні діяли не достатньо добре.

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У цьому матчі щастило як нам, так і їм, коли наші перші два удари не досягли мети. Крім того, добре зіграли наш воротар Денис Бойко і голкіпер Аякса, який здійснював хороші сейви. Як би там не було, в двох матчах нідерландці виявилися кращими і заслужили перемогти.

Ми грали без Артема Бєсєдіна – свій перший матч в стартовому складі провів молодий Владислав Супряга. Звичайно, йому було непросто, але він старався з усіх сил. Звісно, Бесєдіна нам не вистачало, але це життя, він зараз травмований, і нам доводиться справлятися без нього", – цитує Вербіча прес-служба Динамо.

Нагадаємо, в домашньому матчі-відповіді Динамо зіграло внічию з Аяксом (0:0) та вилетіло з Ліги чемпіонів, поступившись з загальним рахунком 1:3 за сумою двох поєдинків.

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