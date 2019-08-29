Алиссон – лучший голкипер Лиги чемпионов 2018/19

Голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер признан лучшим вратарем прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов.

Перед процедурой жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, УЕФА объявил лучшего голкипера прошлого сезона. Им стал игрок Ливерпуля Алиссон Беккер.

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Напомним, бразильский вратарь помог мерсисайдцам одержать победу в самом престижном клубном турнире Европы в прошлом сезоне.

К слову, кроме Алиссона на награду претендовали голкипер Тоттенхэма Уго Льорис и вратарь Барселоны Марк-Андре Тер Штеген.

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