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Алиссон – лучший голкипер Лиги чемпионов 2018/19

19:34 13 Читати українською
Алиссон – лучший голкипер Лиги чемпионов 2018/19
Алиссон / Ливерпуль

Голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер признан лучшим вратарем прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов.

Перед процедурой жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, УЕФА объявил лучшего голкипера прошлого сезона. Им стал игрок Ливерпуля Алиссон Беккер.

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Напомним, бразильский вратарь помог мерсисайдцам одержать победу в самом престижном клубном турнире Европы в прошлом сезоне.

К слову, кроме Алиссона на награду претендовали голкипер Тоттенхэма Уго Льорис и вратарь Барселоны Марк-Андре Тер Штеген.

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Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль Алиссон Алиссон
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