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Валенсия – Аталанта: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ – Малиновский готовится выйти на замену

21:55 204 Читати українською
Валенсия – Аталанта: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ – Малиновский готовится выйти на замену
Валенсия – Аталанта: онлайн-трансляция матча 10 марта 2020 – Лига чемпионов 2019/20, Малиновский в запасе

Валенсия и Аталанта встретятся в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Руслан Малиновский начинает в запасе. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

 

Матч, как и онлайн-трансляция Валенсия – Аталанта на "Футбол 24", стартует в 22:00. Первая встреча завершилась победой команды Малиновского со счетом 4:1. Отчетный поединок пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Отметим, что итальянский клуб остался практически без игровой практики – в Серии А массово переносились матчи. Теперь же чемпионат Италии и вовсе остановили на месяц.

Валенсия – Аталанта: Малиновский одной ногой уже в 1/4 Лиги чемпионов, а испанцы попытаются восстановить справедливость

Аталанта: Спортьелло – Джимшити, Кальдара, Паломино – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Пашалич – Гомес, Иличич

Валенсия: Силлессен – Васс, Диакаби, Коклен, Гайя – Солер, Кондогбия, Парехо, Ферран – Гамейро, Родриго

Валенсия – Аталанта: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ 10 марта 2020

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